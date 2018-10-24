Уфимский писатель Фарит Ахмадиев представит новый сборник стихов и пьес

25 октября в Уфе пройдет презентация книги Фарита Ахмадиева «Баловень судьбы» издательства «Китап».

Фарит Ахмадиев – лауреат всероссийских конкурсов «Золотое перо Руси» и «Герои Великой победы», известен в Уфе по сборникам стихов «99 рубаи», повести «Стремление к свету» и пьесе «Амазонки», которая вошла в сборник лучших современных одноактных пьес России. В сборник «Баловень судьбы» также вошли его стихи, пьесы, переводы, киносценарии и проза.

Презентацию приурочили к традиционному Дню автографа, во время которого можно будет пообщаться с писателем и попросить его расписаться на книге. Мероприятие пройдет в Модельной библиотеке №4, в 11:00.