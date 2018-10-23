В Уфу приедет поэтесса Ах Астахова и автор проекта «Живые поэты»

В начале ноября в Уфе пройдет трехдневный форум для поэтов, прозаиков и чтецов. Его участники смогут бесплатно посетить литературные мастер классы, пообщаться с преподавателями литературы и с авторами стихов, обменяться опытом и даже принять участие в конкурсе.

«Поэты поколения Z» - трехдневный бесплатный интенсив, который пройдет 2,3 и 4 ноября в учебном корпусе на Космонавтов, 4. Записаться на него могут все желающие по ссылке. В программе – выступления более дюжины спикеров. Например, президента всероссийского клуба авторской песни «Белый ворон» Эльшада Теляшева, тренера ораторского искусства Светланы Пискаревой и российской поэтессы Ах Астаховой и главного редактора проекта «Живые поэты» Андрея Орловского.

Авторы прозы смогут принять участие в конкурсе, главным призом которого станет выпуск сборника стихов победителя.

Кстати, в Уфе, 8 ноября, Ах Астахова презентует свой новый сборник стихов. Выступление состоится в театре «Нур».