Выпускник УГНТУ выпустил книгу об учебе иностранца в России

В Национальной библиотеке Анголы 24 августа была представлена книга Эштейта Матеуша Антониу – 29-летнего выпускника УГНТУ о его учебе в России.

В книге «O bolseiro – Стипендиат» Матеуш рассказывает о сложном процессе адаптации (смене климата, новом языке, привычках и культуре граждан РФ), об одиночестве. Это не только художественная литература, но и научное исследование.

«Я рассматриваю исторические вопросы о первых ангольцах, которые получили образование за границей, а также о трудностях адаптации в незнакомом государстве, сложностях усвоения чужого языка и культуры. Россия стала для нас, ангольских студентов, родной страной», - пояснил Матеуш.

Матеуш родился в провинции Анголы, в пять лет переехал в Луанду из-за разразившейся войны. Он поступил в УГНТУ и получил степень магистра в области безопасности процессов в нефтяной промышленности. В 2017 году был избран «иностранным студентом года» минобразованием РФ. В Башкирии он три года возглавляя ассоциацию африканских студентов и еще два года был председателем ассоциации ангольских студентов.