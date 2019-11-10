Регина Ганчурина из Зилаирского района Башкортостана получила титул «Мисс этнос» в конкурсе «Национальная краса Санкт-Петербурга». Ее выступление было связано с легендой «Семь девушек».
Уроженка Башкортостана выиграла в номинации конкурса красоты в Санкт-Петербурге
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vk.com/rganchurina
Во время выступления девушке помогали участники танцевального ансамбля «Аманат», которые танцевали в костюмах, подаренных на Днях башкирской культуры и просвещения в Санкт-Петербурге.
На конкурсе участницы в течение месяца проходили разные этапы соревнований: от спортивного до благотворительного. Конкурсантки представляли не только республики России: участницы из семи стран – от Азербайджана до Греции – познакомили зрителей членов жюри с национальным наследием своей родины. Во время кулинарного конкурса Регина Ганчурина представляла блюдо «урама», башкирский мед и травяной чай. В следующем году организаторы планируют провести конкурс всероссийского масштаба.
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