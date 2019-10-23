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В Башкортостане пройдет акция «Ночь искусств»

Мероприятие пройдет во всех музеях и театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и культурных клубах республики. В этом году акция посвящена столетию со дня рождения Мустая Карима, столетию образования Башкортостана и Году театра в России.

  • culture.ru

Организаторы планируют различные выставки, литературные гостиные, конкурсы чтецов, флешмобы с чтением произведений Мустая Карима, мастер-классы, показы спектаклей и многое другое.

Так, музей занимательных наук «Интеллектус» проведет научно-популярное шоу «Звуки науки». Мемориальный дом-музей Мажита Гафури готовит экскурсию, фотозону «Ростовые цветы», выставку «Вековые параллели», выступление кукольного театра и просмотр фильма «Мустай Карим».

Акция «Ночь искусств» состоится 3 ноября. 

 

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