Мероприятие пройдет во всех музеях и театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и культурных клубах республики. В этом году акция посвящена столетию со дня рождения Мустая Карима, столетию образования Башкортостана и Году театра в России.
В Башкортостане пройдет акция «Ночь искусств»
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culture.ru
Организаторы планируют различные выставки, литературные гостиные, конкурсы чтецов, флешмобы с чтением произведений Мустая Карима, мастер-классы, показы спектаклей и многое другое.
Так, музей занимательных наук «Интеллектус» проведет научно-популярное шоу «Звуки науки». Мемориальный дом-музей Мажита Гафури готовит экскурсию, фотозону «Ростовые цветы», выставку «Вековые параллели», выступление кукольного театра и просмотр фильма «Мустай Карим».
Акция «Ночь искусств» состоится 3 ноября.
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