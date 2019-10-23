В Уфе в музее имени Нестерова прочитают лекцию про творчество Константина Коровина

Открывает цикл лекция «Красота и радость жизни Константина Коровина», поскольку имя живописца связано со становлением импрессионизма в России, и в этом году отмечается 80 лет со дня рождения Константина Коровина. На ней расскажут о том, как он нашел свое направление в живописи и как писал свои картины, а также познакомят с интересными фактами из жизни художника.

Встреча пройдет в субботу, 26 октября, в новом здании музея по адресу: улица Гоголя, 27.

Также по средам с 23 октября до 19 декабря здесь будут читать лекции об истории отечественного искусства. На первых двух расскажут про искусство России второй половины 19 века.