Лекция открывает цикл о русском и французском импрессионизме «Свет на кончике кисти». В его рамках пройдут встречи, посвященные Клоду Моне, Альфреду Сислею, Пьеру Огюсту Ренуару, Жоржу Серу.
В Уфе в музее имени Нестерова прочитают лекцию про творчество Константина Коровина
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vk.com/museumnesterov
Открывает цикл лекция «Красота и радость жизни Константина Коровина», поскольку имя живописца связано со становлением импрессионизма в России, и в этом году отмечается 80 лет со дня рождения Константина Коровина. На ней расскажут о том, как он нашел свое направление в живописи и как писал свои картины, а также познакомят с интересными фактами из жизни художника.
Встреча пройдет в субботу, 26 октября, в новом здании музея по адресу: улица Гоголя, 27.
Также по средам с 23 октября до 19 декабря здесь будут читать лекции об истории отечественного искусства. На первых двух расскажут про искусство России второй половины 19 века.
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