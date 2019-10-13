Квартирник «Поиск слов» проходит по средам: те, кто неравнодушен к поэтическому творчеству, встречаются на вечере. Здесь поэты, прозаики и музыканты делятся своими произведениями.
В Уфе дети прочитают стихотворения на квартирнике
За вечер участники слушают чтение стихотворений, участвуют в дебатах и обсуждают произведения. На этой неделе темой встречи будут детские выступления: ребята разных возрастов будут читать стихотворения Елены Дашановой, Игоря Зунина, Федора Тютчева, Галины Кучер и других авторов.
Выступающие рассказывают о себе и своих произведениях и покажут маленькую поэзию больших сердец.
Вечер начнется 16 октября в 19.30 в творческой студии ArtLab в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Вход на мероприятие свободный.
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