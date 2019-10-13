В Уфе дети прочитают стихотворения на квартирнике

За вечер участники слушают чтение стихотворений, участвуют в дебатах и обсуждают произведения. На этой неделе темой встречи будут детские выступления: ребята разных возрастов будут читать стихотворения Елены Дашановой, Игоря Зунина, Федора Тютчева, Галины Кучер и других авторов.

Выступающие рассказывают о себе и своих произведениях и покажут маленькую поэзию больших сердец.

Вечер начнется 16 октября в 19.30 в творческой студии ArtLab в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Вход на мероприятие свободный.