В Уфе открылась выставка репродукций картин Рафаэля Санти

Репродукции известных работ художника – «Донна Велата», «Дама с единорогом», «Коронование Девы Марии» и все знаменитые Мадонны – выполнены с помощью лазерной технологии.

Рафаэль Санти – один из величайших живописцев, графиков и архитекторов эпохи Возрождения. В своих произведениях Рафаэль воплотил представление о самых светлых и возвышенных идеалах гуманизма, а его полотно «Сикстинская Мадонна» является одной из самых узнаваемых и пародийных картин в истории, она являлась вдохновительницей и любимым полотном русского писателя Федора Достоевского.

Выставка будет действовать до октября. Посмотреть на репродукции работ художника можно в выставочном зале «Возрождение» по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 6/8. График работы экспозиции: пн-пт с 11.00 до 17.00, сб, вс – выходной.