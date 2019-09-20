В Уфе пройдет фестиваль современной хореографии

В городе выступят танцоры джаза, модерна, контемпа и свободной пластики из городов Башкортостана и других регионов России. В номинации «эстрадный танец» награду получат выступающие с шоу-номером, диско или уличными танцами. Ведущие хореографы страны проведут мастер-классы для гостей, а завершит фестиваль Гала-концерт с лучшими номерами.

По словам организаторов, мероприятие проводится, чтобы развить творчество хореографов-любителей и определить, как будут развиваться жанры современных и эстрадных танцев.

Юбилейный X Всероссийский фестиваль современной хореографии «Ветер перемен» пройдет в Уфе с 31 октября по 2 ноября.