На фестивале Русского географического общества будет представлена культура Башкортостана

C 13 по 22 сентября в Москве пройдет IV Фестиваль Русского географического общества «Открываем Россию заново. Вместе». В течение десяти дней гости мероприятия познакомятся с национальными обычаями и культурой башкирского народа

На фестивале пройдут сабантуйные игры, исполнят народные песни, а кубаиры выступят с музыкальными номерами.

В парке «Зарядье» расположится башкирская юрта с полным убранством, подворье с элементами исторической утвари и предметов быта и этническая фотозона. Гостям покажут самобытные изделия мастеров прикладного творчества: узорные ткани, домотканые паласы, вышитые полотенца и украшения.

Кроме этого, на мастер-классах научат ткачеству, тамбурной вышивке, изготовлению национальных украшений, горловому пению, игре на национальных инструментах и стрельбе из лука.