В Башкортостане пройдут лекции и мастер-классы по киноискусству

В программе курсов – лекции по истории киноискусства и тенденциям в современном кинематографе, мастер-классы по профессиональному разбору фильмов и тренинги по созданию киноклубов. Учеников научат писать рецензии на фильмы и кинокритику.

До начала октября занятия будут проходить почти каждый день, а потом участники будут проходить киноклубную и киноведческую практики в учебных заведениях Уфы и республики Башкортостан. Зрители смогут посетить открытие лаборатории и три лекции от московских киноведов, а ученики пройдут всю образовательную программу и закрепят свои знания прохождением практики.

Занятия будут проходить 20 декабря. Записаться на курсы можно по ссылке.