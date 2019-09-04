В музее Уфы началась выставка работ в технике офорт

Выставка «Ильдар Ганиев. Графика» проходит в музее 112 Башкирской кавалерийской дивизии. Все работы выполнены в технике офорт: рисунки наносились на металлическую пластину, с которой затем переносились на бумагу с помощью печатного станка.

Кроме этого, художник работает в графике и в живописи и пишет различными материалами: соусом и углем. По словам искусствоведа Светланы Игнатенко, Ильдар Ганиев с самого начала своего творческого пути работал как офортист. Любовь к этой технике привил его наставник, художник-педагог Камиль Губайдуллин. Сейчас же в работах художника характерна графичность.

Выставка продлится до 20 октября. Кроме этой экспозиции, в музее проводятся лектории и выставки, посвященные героям республики Башкортостан.