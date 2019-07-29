В Уфе открывается выставка фэшн-фотографий из Нью-Йорка

Уфимский фотограф, уехавший жить в Нью-Йорк, продолжает делиться с соотечественниками своим творчеством. 30 июля он открывает в галерее в «Территорию 3000» свою фотовыставку.

Антон мастерски ловит живые и неподдельные эмоции людей. На выставке представят фотографии разных жанров – фэшн-съемки, жанровую фотографию из Нью-Йорка, Эмиратов, яркие репортажные снимки с мероприятий, а на нескольких фотографиях можно будет увидеть и родные уфимские пейзажи. Открытие выставки состоится 30 июля в 19:00. Автор лично будет встречать гостей на открытии, расскажет про свой опыт, видение и создание фотографий ,которые уже завоевали признание.

Выставка пройдет до сентября, вход свободный.