В ЦСИ «Облака» открылась выставка иллюстраций к книгам Джона Толкина

Автором представленных картин стал уфимский художник Глеб Соловьев. Живописец детально изображает каждую батальную сцену, до мельчайших черт продумывает портреты вымышленных героев. Декоративные панно представляют геральдические символы и войсковые эмблемы империи Нуменор, которые для простых обывателей выглядят как неведомые руны. Серия графических работы показывает битву Дагорлад. Все сюжеты вдохновлены толкиновской книгой «Сильмариллион» – сборника книг и легенд Средиземья, которые произошли задолго до событий в «Хоббите» и «Властелине колец».

Выставка «И грянул гром» открылась 2 июля, а увидеть ее можно будет до сентября абсолютно бесплатно.