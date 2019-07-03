В ЦСИ «Облака» открылась выставка иллюстраций к книгам Джона Толкина
В коридорах Центра современного искусства «Облака» открылась новая экспозиция по мотивам романов Джона Толкина.
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Фото: vk.com/club117386882
Автором представленных картин стал уфимский художник Глеб Соловьев. Живописец детально изображает каждую батальную сцену, до мельчайших черт продумывает портреты вымышленных героев. Декоративные панно представляют геральдические символы и войсковые эмблемы империи Нуменор, которые для простых обывателей выглядят как неведомые руны. Серия графических работы показывает битву Дагорлад. Все сюжеты вдохновлены толкиновской книгой «Сильмариллион» – сборника книг и легенд Средиземья, которые произошли задолго до событий в «Хоббите» и «Властелине колец».
Выставка «И грянул гром» открылась 2 июля, а увидеть ее можно будет до сентября абсолютно бесплатно.
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