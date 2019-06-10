В Уфе в шестой раз пройдет театральный фестиваль «Арт Планета»
На территории ТРЦ «Планета» уже шесть лет подряд проходит театральный фестиваль. Его проводят раз в месяц с июня по сентябрь, давая жителям города возможность увидеть выступления уличных театров городов России.
Фестиваль состоится 22 июня. В 14:00 начнется карнавальное шествие: артисты в красивых карнавальных костюмах пройдут по торговому центру, проведут мастер-классы, покажут выступления. В первый день фестиваля гости «Планеты» видят премьеру спектакля «Пуговицы» Уфимского ТЮЗа. Зрителей перенесут в атмосферу детства. Хедлайнером фестиваля станет театр «МирЛиц» из Москвы, театр покажет постановку «Дрем шоу» про сказочных гномов.
Попасть на фестиваль можно совершенно бесплатно.
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