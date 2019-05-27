18+

Больше ста тюркоязычных музыкантов выступят в Уфе на концерте национальных культур

На Всероссийский фестиваль культуры тюркоязычных народов России в Уфу приедут более ста исполнителей из Татарстана, Чувашии, Хакасии, Кабардино-Балкарии и Тывы. 

  • vk.com/gaskarov.ensemble

Они дадут концерт перед Башкирским академическим театром драмы им. Мажита Гафури. Концерт будет бесплатным и начнется 30 мая в 18:00. В это время в фойе театра расположится выставка народного творчества тюркоязычных регионов России. В «Конгресс-холле “Торатау”» в рамках деловой программы пройдет форум «Сохранение традиционных культур тюркоязычных народов России и использование их потенциала на благо развития государства».

 

У нас есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!

Комментарии (0)
Автор: ufasobakaru
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты