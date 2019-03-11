В уфимской галерее «Мирас» откроется выставка картин Раиса Гаитова

Гаитов – один из ярких представителей современного искусства, заслуженный художник республики. Многие его картины перед зрителями выставят впервые. Его творчество – яркие линии и пятна, сумасшедшая экспрессия, контрасты эмоций, музыкальная выразительность, воплощенная в живописи. Абстрактные картины запоминаются как символы.

Раис Гаитов с 1980 года был участником республиканских и международных выставок, лауреатом многочисленных конкурсов. В 2014 году попал под машину, но выжил. И в апреле 2015 года друзья художника устроили выставку-аукцион его работ – это была последняя выставка Раиса Гаитова. Художник умер в 2017 году. Его произведения хранятся в картинных галереях и частных коллекциях России, Японии, Румынии, Италии, Польши, Южной Кореи и Китая.