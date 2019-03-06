В Уфе открывается выставка современного художника Сергея Лебедянцева

Экспозиция выставки очень разнообразна – это простые портретные сюжеты «Жмурки» с деревенскими детьми, сложные композиции, наполненные потаенными смыслами «Вечеря», «Воскресенье», множество отдельных, очень ярких работ. Художник работает, в основном с маслом. Но его картины – не просто яркие мазки и какофония цвета – это живопись талантливого мастера, отдавшего ремеслу больше сорока лет.

Открытие намечено на 18:30. После этого в галерею можно будет прийти по будням с 11:00 до 19:00. Выставка проработает до 3 апреля.