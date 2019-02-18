В Уфе откроется выставка петербургского художника Никиты Зимова

В арт-пространстве ArtLab19 в «ВДНХ-Экспо» 9 марта откроется выставка картин петербургского художника и участника коллектива Dopeclvbworld Никиты Зимова (16+).

Это будет четвертая выставка художника в России и на ней покажут картины, созданные с 2016 по 2018 год. Центром экспозиции станет проект Sexual devotion – мрачные рисунки пар, мужчин и женщин, выстроенные на контрастах и светотени.

За музыкальную часть в этот вечер будут отвечать диджеи Molodoy Chelovek, Café Kebab Suleiman (Артур Сулейманов) и i61 (Федор Приходов, участник Dopeclvbworld). На выставке будет действовать дресс-код и фейс-контроль. Начало: 17:00.

Выставка проработает до 16 марта, попасть на нее можно будет с 10:00 до 20:00.