В галерее Miras открылась выставка керамики Виталия Николаева

Виталий Николаев создает скульптуры, панно и рельефы и в технике художественной керамики. В галерее Miras до 1 марта проработает его персональная выставка.

Мастер соединяет скульптуру, лепку, живопись и графику и создает почти живых, наделенных душой существ. Кажущаяся простота и лаконизм помогают цельному восприятию философского смысла. Кажется, что для Николаева невозможного в области керамики не существует.

Под работы отдали оба зала галереи, панно украсили стены, а скульптуры – напольное пространство. На открытие выставки 7 февраля пришли друзья мастера и ценители искусства.