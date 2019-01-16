В Уфе подведут итоги народного голосования за лучших художников республики

31 января закончится голосование за самых популярных мастеров изобразительного искусства в республике, а итоги подведут на церемонии вручения ежегодной премии проекта «Любимые художники Башкирии».

– Народный рейтинг призван показать всей России и даже за ее пределами, чем живут и что создают наши художники. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало о созидательной стороне региона, – сообщают авторы проекта.

Голосование проходило с 1 февраля 2018 года. Участвовать в конкурсе могли художники, скульпторы, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства. Сам проект создал автор-документалист Наиль Махмутов, обладатель премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Уфы».

Вручение будет проходить в формате концерта, на сцене выступят уфимские артисты и музыканты. В первом этапе конкурса участвовали почти 2200 работ от почти 1250 художников.

Церемония вручения пройдет в ГКЗ «Башкортостан» 31 января, начало в 19:00, вход будет свободным.