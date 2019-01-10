В ЦСИ «Облака» откроется новая выставка из серии «ожившие полотна»

С 15 января в Центре современного искусства «Облака» начнет работать новая мультимедийная выставка «Ренессанс – эпоха гениев». В течение часа зрители смогут увидеть около пятисот полотен величайших мастеров 1300-1600 годов.

– Новая выставка создана талантливыми ребятами из киевской компании Front Pictures, тех самых, что создали сценическую графику для победоносного выступления певицы Jamala на конкурсе песни «Евровидение 2016» и перформанс, объединивший хореографию и проекцию на водный экран в талант-шоу America’s Got Talent, – рассказала директор центра Зарина Гайсина.

Выставка-фильм сделана из гармонично выстроенных картин Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Леонардо да Винчи, Дюрера, Джотто, Кранаха-старшего, Боттичелли, Караваджо и Питера Брейгеля старшего. Шоу сопровождает музыка композиторов XV-XIX веков в современной обработке. Фрагменты картин, увеличенные в несколько раз, дают возможность рассмотреть все в мельчайших деталях и изучить технику каждого мастера.

Шоу будет длиться 32 минуты, а показы будут проходить каждый час.