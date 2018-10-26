В Уфе откроется выставка реконструированных фото времен Великой Отечественной Войны

31 октября в Уфе откроется выставка с воссозданными фотографиями 70-летней давности. В необычном фотопроекте приняли участие жители Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Ирбита, Каменска-Уральска, Нижнего Тагила и Уфы.

Жители этих городов находили в семейных архивах фотографии времен Великой Отечественной Войны, рассказывали авторам проекта о заснятых на снимках людях. В дело вступали реквизиторы и профессиональные герои, которые воссоздавали атмосферу исторических снимков. Журналисты записывали истории героев исторических фотографий о том, как они жили, сражались и работали.

Все фотографии покажут в помещении мультимедийного парка «Россия – Моя История», откроется выставка в 17:00.