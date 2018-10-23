В галерее Miras откроют выставку художника Александра Бурзянцева

В четверг, 25 октября, в уфимской галерее Miras откроется новая выставка, посвященная заслуженному художнику БАССР и СССР Александру Бурзянцеву.

В экспозиции собраны произведения из собрания семьи художника и из частных коллекций. В основном, это пейзажи, сюжеты для которых художник брал во время поездок по Уралу в 1950-1960-е годы. Бурзянцев изображал церкви и памятные места, бескрайние холмы и деревенские уголки. На картинах можно увидеть и конкретные места старой Уфы, которую художник начал писать в поздний период своего творчества. Выставку памяти Александра Бурзянцева галерея Miras проводит ежегодно. А в этом году исполняется 90 лет с рождения художника.

Выставка «Счастлив тем, что дышал и жил» откроется в 19:00.