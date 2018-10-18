В Уфе пройдет всероссийский конкурс молодых танцоров

В Уфе выберут лучшие коллективы, исполняющие современные танцы (диско, street, contemporary). Конкурс будет проводиться среди молодых людей от 14 до 17 лет.

Первый, заочный этап конкурса уже прошел. Всероссийский оргкомитет выбрал подходящие коллективы, которые выступят в Уфе 8-10 ноября. Для танцоров будут организованы репетиции по утрам, а днем они смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих специалистов в области современного танца. Для зрителей интересен будет третий день фестиваля, 10 ноября, когда пройдет гала-концерт. На нем покажут лучшие из отобранных танцевальных номеров. В этот же вечер состоится награждение лауреатов.