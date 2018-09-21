Международный конкурс скрипачей в Уфе выиграла девушка из Испании

В Уфе объявили победителей Международного конкурса скрипачей имени Владимира Спивакова. Победительницей стала самая молодая участница.

– Для меня этот конкурс был непростым, хотя бы по тому, с какими ребятами я играла в финале, каждый участник очень талантлив. Здесь я многому научилась и получила бесценный опыт! – сообщила 15-летняя Мария Дуэньяс, получившая первую премию.

Марии вручили уникальный инструмент – скрипку, созданную в 1912 году мастером Риккардо Антониацци. Ее стоимость превышает 140 тысяч долларов. Мария учится у профессора Бориса Кушнира в Университете музыки и искусства в Вене. Она уже является обладательницей премий нескольких международных конкурсов. Второе место в конкурсе занял россиянин Федор Безносиков, а третьим стал Иссеи Курихара из Японии.

Само награждение победителей состоится 21 сентября в 19:00, на сцене Государственного концертного зала в Уфе.