Уфимцев познакомят с «Вавилонской азбукой»

В Галерее народного искусства «Урал» Республиканского центра народного творчества откроется выставка современных башкирских художников.

«Все мы знаем миф о вавилонской башне, когда у людей был универсальный, понятный каждому язык. А раз был язык – была и азбука. Идея нашего проекта – игра в такой вот вавилонский букварь, ведь язык картины универсален и понятен всем», - рассказал «Уфа.Собака.ру» организатор проекта Александр Кайдалов.

Каждая картина выставки станет один из элементов «букваря». «П» − «периферия» − наивное изображение российской глубинки, «О» − «оскар» − мира шоу-бизнеса. Откроется выставка в 18:30, открытие экспозиции будет сопровождаться живой музыкой и общением с художниками.