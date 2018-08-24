На карту Уфы в сервисе «2ГИС» добавили городские граффити
Поиск арт-объектов в столице Башкирии стал проще.
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Фото: Яна Волкова/ 2gis.ru
Сервис «2ГИС» добавил новую функцию – на картах восьми городов России, в том числе и Уфы, появились арт-объекты.
«Мы добавили около 300 работ в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Самаре и Магнитогорске. Для многих работ сделали описания и фото. А если фото нет, вы можете стать первым, кто его загрузит», - пояснили в пресс-службе сервиса.
Для поиска граффити, нужно набрать сервисе «стрит-арт». На уфимской карте – 24 граффити, есть и малоизвестные. Например, рисунок «Девушка с пианино» в Сипайлово или «Юный читатель» в микрорайоне Белореченский. Все рисунки снабжены описанием и фотографиями, указан и автор работы.
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