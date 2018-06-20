Уфимка Полина Вишневская выиграла «Старкон»

Полина Вишневская вместе с супругом создали косплей на игрового персонажа Святую Целестину.

-Это невероятно много для меня значит, - написала Полина в Facebook. - На мой взгляд, на сегодняшний день, « Старкон» - это самый масштабный и значимый конкурс косплея в России и получить на нем столь высокую оценку - это высшая награда для косплеера!