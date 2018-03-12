Ильдар Абдразаков стал лауреатом международной премии BraVo

Оперный певец Ильдар Абразаков получил премию BraVo за «Лучший классический мужской вокал». Церемония награждения прошла на исторической сцене Большого театра в Москве. Лично присутствовать на мероприятии Ильдар Абдразаков не смог, поэтому поблагодарил организаторов премии и слушателей в своем аккаунте Инстаграм: «Хочу поблагодарить многоуважаемое жюри за столь высокую оценку моей работы. К сожалению, я сегодня не могу быть с вами, так как нахожусь в «Метрополитен Опера», где пою оперу «Семирамида». Поздравляю всех лауреатов премии «Браво» и желаю всем прекрасного весеннего настроения!».

Также лауреатами премии стали Анна Нетребко, Теодор Курентзис и Хибла Герзмава.