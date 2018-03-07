Мультимедийный Сальвадор Дали в Уфе

В Уфе открывается выставка «Дали – Живые полотна». Это уже третий опыт центра современного искусства «Облака» в мультимедийных экспозициях: первым был Ван Гог, после – Фрида Кало.

На выставке можно будет увидеть двести картин самого эпатажного художника двадцатого века, а также фрагменты его творческой и личной биографии. Все это – под музыку Пьяццоллы, Гарделли и Вагнера.

«Увиденное радикально поменяет ваше представление о том, что такое «выставка». Настройте зрение и слух на максимальную мощность и приготовьтесь насладиться будоражащей симфонией света, цвета и звука».

Центр современного искусства «Облака», с 13 марта