Три главных спектакля марта в Уфе
«Уфа.Собака.ru» выбрала три театральных события, которых нельзя пропустить в марте.
«Отцы и дети»
Русский драматический театр покажет одну из своих самых популярных постановок по мотивам книги «Отцы и Дети» Тургенева. Знакомый литературный герой Евгений Базаров появляется на сцене в новом образе, придуманном режиссером Петром Шерешевским. Роли исполнят: Руслан Бельский, Антон Болдырев, Владимир Латыпов-Догадов, Александр Федеряев.
Русский драматический театр, 16 марта.
«Все начинается с любви…»
Актер Максим Аверин представит в Уфе моноспектакль, в котором он прочитает стихотворения Роберта Рождественского, Давида Самойлова, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и Владимира Высоцкого, а также исполнит песни Александра Вертинского. На сцене будет все – даже танцы.
ГКЗ «Башкортостан», 11 марта
«Руди – never off»
В преддверие восьмидесяти лет со дня рождения Рудольфа Нуреева поставили этюды из жизни легендарного танцовщика. Роль Рудольфа Нуреева досталась актеру Уралу Аминову, режиссером спектакля стал Айрат Абушахманов.
Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури, 15 марта
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