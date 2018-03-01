Три главных спектакля марта в Уфе

«Уфа.Собака.ru» выбрала три театральных события, которых нельзя пропустить в марте.

«Отцы и дети»

Русский драматический театр покажет одну из своих самых популярных постановок по мотивам книги «Отцы и Дети» Тургенева. Знакомый литературный герой Евгений Базаров появляется на сцене в новом образе, придуманном режиссером Петром Шерешевским. Роли исполнят: Руслан Бельский, Антон Болдырев, Владимир Латыпов-Догадов, Александр Федеряев.

Русский драматический театр, 16 марта.