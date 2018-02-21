Фотограф Аким Лакеев показывает жителям Уфы новую Индию

В Центре современного искусства «Облака» открылась выставка фоторабот Акима Лакеева «Индия». В январе 2018 года фотограф совершил большое путешествие по стране: снежные шапки Гималайских гор, гуляющие по улицам слоны, крематорий на реке Ганг, городские пейзажи Дели, Джайпура, Варанаси – все это осталось навсегда не только в памяти путешественника, но и на снимках.

«Я занимаюсь фотографией более десяти лет. Почти все это время я пытался сделать снимки, которые удивляют или шокируют, и не всегда приятно. А сейчас – мне нравится создавать то, что захочется унести с выставки к себе домой. Путешествуя с фотоаппаратом, я ищу в этом мире красоту и мечтаю ею поделиться. Этой выставкой я привез вам Индию».

Вход свободный.



ЦСИ «Облака», до 18 марта включительно.