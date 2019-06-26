Панцеротти и пармеджано: в Уфе появился ресторан с традиционной итальянской кухней

В меню есть все, что касается итальянской кухни. Это и картофельные вафли с уткой, и аранчини – рисовые шарики с грибами и моцареллой, запеченный баклажан пармеджано, пасты арабьята, несколько видов равиоли и ризотто. Особая страница меню – пиццы, которых здесь целых 13 разных видов, в том числе с грушей и горгонзолой, кебабом из говядины, ростбифом.

Ресторан сейчас работает в техническом режиме, экспериментируя с блюдами и их составом. Действует бизнес-ланч с 12:00 до 16:00.