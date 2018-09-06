В Уфе открылся ресторан с собственной сыроварней
Заведение предлагает десятки видов сырных блюд.
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Фото: instagram.com/syrovarnyaufa/
В Уфе открылся итальянский ресторан, основной упор в котором сделан на самодельный сыр различных сортов. При ресторане работает сырная лавка, где любой из продуктов можно купить отдельно.
Технолог-сыродел и автор проекта – Евгений Золотарев, учился изготавливать сыры во французской школе Ля Рош Сюр Форон. В «Сыроварне» он отладил производство. Теперь в лавке, совмещенной с рестораном, можно попробовать блюда из сыра, сваренного по старинным традициям. Команда заведения, например, рекомендует попробовать настоящий деликатес – страчателлу – тонкие сырные пряди моцареллы, смешанные со сливками. Сыр подается на брускетте, дополняется дольками свежего инжира с соусом маракуйя. Также в ресторане есть несколько видов пасты, пиццы и фирменная фокачча, приготовленная в дровяной печи.
Ресторан открылся в доме на улице Пархоменко, 155. Попробовать фирменные сыры можно будет и на гастрономическом фестивале «Есть!», который пройдет 8 и 9 сентября на площади Гостиного двора.
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