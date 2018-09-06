В Уфе открылся ресторан с собственной сыроварней

В Уфе открылся итальянский ресторан, основной упор в котором сделан на самодельный сыр различных сортов. При ресторане работает сырная лавка, где любой из продуктов можно купить отдельно.

Технолог-сыродел и автор проекта – Евгений Золотарев, учился изготавливать сыры во французской школе Ля Рош Сюр Форон. В «Сыроварне» он отладил производство. Теперь в лавке, совмещенной с рестораном, можно попробовать блюда из сыра, сваренного по старинным традициям. Команда заведения, например, рекомендует попробовать настоящий деликатес – страчателлу – тонкие сырные пряди моцареллы, смешанные со сливками. Сыр подается на брускетте, дополняется дольками свежего инжира с соусом маракуйя. Также в ресторане есть несколько видов пасты, пиццы и фирменная фокачча, приготовленная в дровяной печи.

Ресторан открылся в доме на улице Пархоменко, 155. Попробовать фирменные сыры можно будет и на гастрономическом фестивале «Есть!», который пройдет 8 и 9 сентября на площади Гостиного двора.