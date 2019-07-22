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В Уфе впервые пройдет фестиваль кумыса «Йайляу»

С 27 по 28 июля в Уфе впервые состоится фестиваль кумыса.

  • kumysfest.ru

Программа этно-праздника очень масштабная – в нескольких юртах будут проводить выставки (например, «Музей кумыса»), игры и мастер-классы, под открытым небом пройдет фестиваль еды и ярмарка хендмейд-товаров. Кумысоделы со всей республики дадут гостям попробовать свои творения. Все действие будет сопровождаться скачками и бизнес-встречами башкирских фермеров, а на сцене выступят современные музыканты.

Фестиваль должен помочь возродить бренд «Башкирский кумыс» и поддержать местных производителей напитка. В оба дня праздник начнется в 12:00. «Йайляу» пройдет на ипподроме «Акбузат», вход – свободный.

 

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Автор: ufasobakaru
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