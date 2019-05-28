В Уфе в третий раз пройдет благотворительный гастрофестиваль «Добрый плов»

Праздник пройдет в Саду им. С. Т. Аксакова с 12:00 до 15:00. На открытой площадке, вместе с командой поваров, каждый участник приготовит свой чан с пловом по оригинальному рецепту. Мастерство команд будут оценивать комиссия жюри во главе с Хакимом Ганиевым (московским концепт-шефом, блогером и знатоком восточной кухни) и гости праздника.

Пришедшие на праздник также смогут увидеть концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов или провести время с семьей и детьми на мастер-классах. Все средства, собранные от продажи плова, пойдут на поддержку подопечных Центра детского развития для детей с ограниченными возможностями здоровья фонда «Мархамат».