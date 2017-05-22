Тизер премии «ТОП 50, Самые знаменитые люди Петербурга»-2017

Полным ходом идет голосование нашей двенадцатой ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Отдать свой голос за любимого номинанта можно и нужно на сайте премии top50.sobaka.ru.


Церемония награждения состоится 5 июня в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

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