Друзья, клиенты и партнеры ателье смогли увидеть показ, разделённый на две части. В первом дефиле модели A.S.Models презентовали трикотажные платья, кашемировые костюмы, свитера ручной вязки из шерсти, а вторая часть из верхней одежды: пальто, куртки-парки и шубы. Светская тусовка Ставрополя присутствовала практически в полном составе и многие отметили, что одежда Натальи Лацинниковой прекрасная база для гардероба, при этом уникальный крой всегда поможет выделится из толпы.