Детали интерьера, портреты, изобретения, а также чертежи и пресса - это лишь часть атмосферы изобретателя. Вторая часть - гастрономические эксперименты с продуктами, подачей, и в итоге, блюда - изобретении вкуса. Но как говорится, лучше один раз увидеть, а в нашей интерпретации еще и попробовать. А пока смотрите фотоотчет открытия обновленного Tesla Bar & Grill
Фотоотчет: открытие обновленного Tesla Bar & Grill
Фото: Олег Казначеев.
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Tesla Bar & Grill, Пятигорск, ул. Козлова 28
8(800)55 - 05 - 126Узнать подробнее
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