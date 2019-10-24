Фотоотчет: открытие обновленного Tesla Bar & Grill

Детали интерьера, портреты, изобретения, а также чертежи и пресса - это лишь часть атмосферы изобретателя. Вторая часть - гастрономические эксперименты с продуктами, подачей, и в итоге, блюда - изобретении вкуса. Но как говорится, лучше один раз увидеть, а в нашей интерпретации еще и попробовать. А пока смотрите фотоотчет открытия обновленного Tesla Bar & Grill