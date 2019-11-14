Цветы, клетка и эко-тренд – крутейшая марка Beatrice.B приехала в красивый город Кисловодск
Новая волна
Экомода – реально существующее направление в Европе, в России пока не может называться популярным. Куртка Beatrice.B из экокожи рассказывает об осознанном образе жизни и о глобальной цели экотенденции.
Кто сказал, что пальто в клетку похоже на плед? Тот, кто не видел этот шедевр: тартан, одолженный у знатного шотландского клана, и заклепки, заимствованные у панков. Да, мы против Брексита!
Beatrice.B знает, как превратить обувь в полный фэшн – сделать ботильоны kitten heel бордового цвета и носить с платьями плиссе.
It-bag от Beatrice.B: искусственная кожа со вставками из розовых блесток. Носим на ремешке-цепочке.
Геометрическая эстетика: асимметричные юбки плиссе, платья с эффектом пэчворк и складки, сделанные исключительно вручную.
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Магазин Euromoda, Кисловодск, Курортный бул., 14, тел. (928) 636-6441,Узнать подробнее
Текст: Кирилл Цымбалов. Фото: архивы пресс-служб.
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