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CASH BACK от DV Fashion Group

Если в планах совершить выгодные покупки, то зачем откладывать на завтра то, что выгодно сделать уже сегодня? В сети бутиков DV Fashion Group до конца августа проходит акция Cash Back. 

Совершая покупки в сети бутиков в период с 01.07.19 по 31.08.19 покупателям возвращается 10% от стоимости. Возврат средств осуществляется сертификатами на будущие покупки в период с 01.09.19 по 30.09.19. Сертификат на покупку уменьшает стоимость покупки на 25% но не более номинала карты, либо предоставляет возможность оплаты не более 25% от суммы покупки в указанный период.

  • EMPORIO ARMANI

    Кроссовки

  • EMPORIO ARMANI

    Свитер с вышитым логотипом

  • EMPORIO ARMANI

    Бомбер из кожи наппа с набивкой и логотипом на воротнике

  • EMPORIO ARMANI

    Кожаная куртка

  • EMPORIO ARMANI

    Длинная юбка

  • PINKO
    кроссовки на утолщенной подошве
     

  • PINKO

    облегающее платье с эффектом змеиной кожи

  • LIU JO

    Туника Со Шнуровкой

  • LIU JO

    Маленькая Сумка Через Плечо

  • LIU JO

    Короткое Платье С Оборками

Бутик  DV Fashion, г. Пятигорск, ТРЦ Вершина Плаза

Бутик  DV Fashion, г. Ставрополь, МЦ Коsмос

Бутик  DV Sport, г. Ставрополь, МЦ Коsмос

 

 

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Автор: Dubovitskaya
Опубликовано:
Материал из номера: Июль - Август 2019
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