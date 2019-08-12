CASH BACK от DV Fashion Group

Если в планах совершить выгодные покупки, то зачем откладывать на завтра то, что выгодно сделать уже сегодня? В сети бутиков DV Fashion Group до конца августа проходит акция Cash Back.

Совершая покупки в сети бутиков в период с 01.07.19 по 31.08.19 покупателям возвращается 10% от стоимости. Возврат средств осуществляется сертификатами на будущие покупки в период с 01.09.19 по 30.09.19. Сертификат на покупку уменьшает стоимость покупки на 25% но не более номинала карты, либо предоставляет возможность оплаты не более 25% от суммы покупки в указанный период.