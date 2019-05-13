Все и сразу.

В мае стартует новый проект туристско-информационного центра «Пятигорск» – Единая дисконтная карта «ГОРОД». Родной город станет еще ближе, отдых в заведениях – дешевле, а предложения магазинов – доступнее.



Неоспоримыми плюсами для владельцев Единой дисконтной карты «ГОРОД» отметим удобство, выгоду и простоту использования. Больше не нужно носить с собой множество дисконтов, мультфункциональная карта дает возможность получать скидки и бонусы за совершение покупок или заказ услуг у партнеров проекта. Карта «ГОРОД» призвана заменить десятки дисконтных карт, занимающих весомое место в портмоне. Размер скидок и бонусов определяют партнеры карты.



Для удобства владельцы карт через Инстаграм-аккаунт, telegram-канал, а также на специальной странице сайта karta-gorod.ru будут получать уведомления об акциях и скидках. Таким образом жители Пятигорска будут всегда в курсе самых выгодных предложений, а обладание картой «ГОРОД» станет прекрасным стимулом посетить конкретные заведения, ближе познакомиться с родным городом и узнать о его новых местах.



Приобрести карту можно в павильоне туристско-информационного центра «Пятигорск», расположенном в сердце курортной зоны – парке «Цветник». Центр, к слову, создан для прямой коммуникации с жителями и гостями нашего курорта и сообщает горожанам обо всех культурных и развлекательных событиях в регионе, о том, что посмотреть, где поесть и где купить.

