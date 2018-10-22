Любовь Шармаш

Как появилась идея открыть цирк для детей-инвалидов?

Восемь лет у нас существует взрослый цирковой коллектив, на его базе три года назад мы с Александрой Васильченко, моей правой рукой и подругой, открыли детскую школу «Огниво», где обучаем детей цирковому искусству, этике и даже алфавиту. Еще давно у нас появилась идея открыть свой стационарный небольшой цирк-шапито в Пятигорске, так как странно, что в столице Северокавказского федерального округа его до сих пор нет. А поскольку я работаю в бассейне, в том числе с детьми-инвалидами, я знаю, как их тренировать. Несмотря на ограниченные возможности, они готовы работать физически. Мы нашли в Петербурге «Упсала-Цирк» и на протяжении нескольких лет наблюдаем за тем, как там обучают детей. Эта идея показалась интересной, тем более что в нашем регионе много желающих. Мы хотим дарить детям любовь и заботу, потому что они не получают ее от общества в полной мере. Мы готовы показать, что их болезнь – это не дефект, это уникальность, которую можно превратить в талант. К тому же, я вижу, что у нас растут сильные жонглеры, и если бы у нас был купол цирка-шапито, мы гораздо большему могли бы научить детей. Занимаясь в спортзале они не до конца пропитываются цирковой атмосферой. А хотя бы маленький, буквально на триста семьдесят мест, цирк, который мы хотим открыть, даст детям ощущение того, что они настоящие цирковые артисты.

Что-то мешает открытию цирка?

Сейчас мы успешно работаем над этим проектом, но реализовать его сложно – мало кто готов вложить в него шесть миллионов. В администрации города нам не помогли с материальными средствами. Как только мы найдем спонсора, замглавы администрации города Пятигорска обещал нам выделить землю для установки цирка. Когда это произойдет, не знаю.

В чем будет заключаться специфика этого цирка по вашим задумкам?

У нас будут работать три состава: дети, дети с ограниченными возможностями и взрослые. Дети после обучения будут иметь возможность поступить в цирковое училище Москвы или Петербурга либо остаться работать в этом цирке, потому что мы планируем выделять рабочие места. Создаем этот проект для того, чтобы дети, которые приобретают у нас профессию, могли распоряжаться ей как угодно. Наша задача – воспитать артиста и сформированную личность.

Что вас вдохновляет на создание новых номеров?

Больше всего меня вдохновляет Cirque du Soleil. Лучший из лучших и равного ему нет. Когда он приезжает в Сочи, мы всем коллективом едем смотреть представления. Они заряжают новыми идеями.

Мое предназначение в том, чтобы показать, что люди-инвалиды талантливы

Случаются ли неприятные моменты в вашей работе?

Да, например, часто вижу, как наши уникальные шоу другие коллективы слизывают подчистую и потом настолько неграмотно преподносят людям. Мне больно на это смотреть, это всегда стресс. Я считаю, в этой сфере непрофессионалам делать нечего.

Сложно ли отдавать себя работе и при этом уделять время себе?

Мне сложно уделять время себе, потому что я всецело посвятила себя цирковому направлению и чаще всего вместо отдыха еду на рынок за тканями, стразами, бусинами и расшиваю ими костюмы.

В чем ваше предназначение, как вы считаете?

Моя мама всю жизнь была инвалидом второй группы. Я видела ее переживания о том, что на нее могут не так посмотреть, поэтому мое предназначение в том, чтобы показать, что люди-инвалиды – это не просто уникальные люди, это люди, обладающие яркими талантами.

О чем вы метали в детстве?

В детстве мечтала управлять большим коллективом, об овациях и аплодисментах, а первые попытки создавать танцевальные коллективы я делала уже в восьмом классе, но тогда ничего не вышло, потому что не было опыта. Спустя время реализовала свою мечту – создала коллектив и заработала ему имя. Главной моей мечтой остается все-такие открытие цирка-шапито, и я очень надеюсь, что она сбудется.

Любовь Шамаш любит все виды экстремального спорта: зимой ездит в Приэльбрусье и Архыз, чтобы покататься на лыжах, а летом ловит адреналин за рулем мотоцикла, любит вышивать картины для себя и друзей – таким образом она расслабляется после физических нагрузок.