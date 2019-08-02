Да здравствует праздник!

Мегацентр «Космос» запускает новый формат уличных мероприятий – фестиваль STREET FEST НАШ. На площадке перед торговым центром развернется действие, не уступающее культовому фестивалю Gelinaz! Деликатесы подадут под выступления кавер-групп.

На одной площадке под открытым небом раскинут свои шатры десятки кафе, ресторанов и баров Ставрополя, чьи повара будут готовить на глазах тысяч гостей гастрономические сеты из меню своих заведений и блюда, придуманные эксклюзивно для фестиваля, продегустировать которые будет шанс только в этот день.

Любителям морских деликатесов будут поданы устрицы, рапаны, вонголе и другие обитатели дна морского. Кроме рестораторов представят свою продукцию фермеры и малые частные производители различных продуктов, среди особенностей которых отметим их отменный домашний вкус. И, главное, в день фестиваля цены будут в разы ниже привычных. Несмотря на гастрономическую направленность первого фестиваля, организаторы приготовили полноценную шоу программу с расписанием до позднего вечера: кавер-группы будут меняться нон-стопом, викторины дадут возможность выиграть ценные подарки от партнеров, а повара проведут мастер-классы по приготовлению любимых блюд в авторской подаче.

Заранее отменили все планы и однозначно всей редакцией отправимся на фестиваль!



