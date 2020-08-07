Кисловодск возглавил топ-5 направлений для отдыха в горах в сентябре

Российский сервис бронирования жилья Tvil к Международному дню альпинизма, который отмечают 8 августа, выявил, где можно отдохнуть и сходить в горный поход в сентябре.

Города Кисловодск в Ставропольском крае, Бахчисарай в Крыму, курорт Красная Поляна в Краснодарском крае, село Алтайское в Алтайском крае и курорт Домбай в Карачаево-Черкесии составили пятерку популярных направлений для отдыха в горах осенью 2020.