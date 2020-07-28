Геокэшинг в ессентукском Курортном парке

Геокэшинг — туристская игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных другими участниками игры. Наибольшую популярность получил ессентукский Курортный парк, где великое множество объектов , подходящих для кладоисканий.

Игра стала популярной ещё до появления сети Интернет. Её придумали путешественники-радиолюбители. По радиовалнам они передавали координаты "клада". С появлением и доступностью форумов, квест приобрёл большие масштабы, о нем узнали любители активного отдыха. Свитки прячут в дуплах деревьев, под камнями, в беседках, на отдалённых аллеях и даже на знаменитых дачах, в которые открыт вход. После открытия парков и рекреационных зон туристы-кладоискатели вновь колесят по стране и обмениваются приятными сувенирами, среди которых обязательно есть презенты из курортных Ессентуков.

Впечатлениями делятся семьи из других городов России:

"Тайник взят 3.07.2020г. Очень красивый парк, много уютных, укромных мест в тени, где можно присесть, отдохнуть и продолжить дальше свой путь... А какой воздух в Ессентуках! Дышать-не надышаться! Атмосфера курорта располагает к неспешным прогулкам по аллеям парка, но...это как нибудь в следующий раз. Ваш подарок здесь (...)"

Игроки в самых неожиданных местах Курортного парка прячут свитки с приятными курортными сувенирами - открытки, небольшие статуэтки, магниты. О месте нахождения тайника могут узнать только зарегистрированные пользователи геокэшинга. Турист, нашедший клад сообщает в сети, что "тайник взят" и рассказывает о новой локации свитка, которую выбирает сам. В Ессентуках один из любимых объектов, где прячут клады, стал ствол древнего дерева рядом с нижней парковой аллеей.

Источник: adm-essentuki.ru