Ессентукский историко-краеведческий музей представляет новый экскурсионный проект: «Ессентукский парк в объективе фотоаппарата». Музейные работники составили полуторочасовой маршрут с учетом пожеланий отдыхающих и блогеров. В него вошли самые красивые и любимые места жителей и гостей Ессентуков. Путешествие начнется у Главного входа, затем прогулка от Воронцовской аллеи к Ореанде, в верхней части остановка у Николаевских ванн, здесь недавно благоустроили территорию. Завершится прогулку у Музыкальной беседки.

Сотрудники краеведческого музея имени Шпаковского уверены, каждый увезет с собой лучшие фотографии самых знаменитых, знаковых парковых объектов, среди которых - Ротонда, галерея источника №17, Парковый театр, Нижние ванны, Отделение Механотерапии, бюветы, клумбы, скульптуры, Галерея источника №4, грот «Дамские слезы» и многие другие.

Источник: adm-essentuki.ru