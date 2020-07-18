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Ессентукский парк в объективе фотоаппарата

Новый экскурсионный маршрут ессентукские музейщики составили с учетом пожеланий отдыхающих и блогеров.

 

  • Фото: архивы пресс-служб

Ессентукский историко-краеведческий музей представляет новый экскурсионный проект: «Ессентукский парк в объективе фотоаппарата». Музейные работники составили полуторочасовой  маршрут с учетом пожеланий отдыхающих и блогеров. В него вошли самые красивые и любимые места жителей и гостей Ессентуков. Путешествие начнется у Главного входа, затем прогулка от  Воронцовской аллеи к Ореанде, в верхней части остановка  у Николаевских ванн, здесь недавно благоустроили территорию. Завершится  прогулку у Музыкальной беседки.

Сотрудники краеведческого музея имени Шпаковского уверены, каждый увезет с собой лучшие фотографии самых знаменитых, знаковых парковых объектов, среди которых -  Ротонда, галерея источника №17, Парковый театр, Нижние ванны, Отделение Механотерапии, бюветы, клумбы, скульптуры, Галерея источника №4, грот «Дамские слезы» и многие другие.

 

Источник: adm-essentuki.ru

 

Ессентукский историко-краеведческий музей им. В. П. Шпаковского

Ессентуки, ул Кисловодская, д 5

(928) 370-3172
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Kirill,
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