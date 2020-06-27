Россияне собираются путешествовать этим летом, правда, пока преимущественно внутри страны, выяснили «Сбербанк страхование» и сервис поездок и путешествий Туту.ру, проанализировав продажи авиабилетов с 1 мая по 15 июня 2020 года.
Минеральные воды заняли четвертое место среди самых популярных направлений, поднявшись в рейтинге с прошлого года сразу на четыре пункта.
Минеральные воды вошли в топ-5 самых популярных летних направлений
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Фото: Архивы Пресс-служб
Россияне собираются путешествовать этим летом, правда, пока преимущественно внутри страны, выяснили «Сбербанк страхование» и сервис поездок и путешествий Туту.ру, проанализировав продажи авиабилетов с 1 мая по 15 июня 2020 года.
Самыми популярными отечественными направлениямиэтим летом, как и в прошлом году, стали Симферополь (9,6% проданных авиабилетов), Сочи (3,3%) и Анапа (3,1%). На 4-ю строчку впервые поднялисьМинеральные Воды (2,7%), которые год назад занимали лишь 8-е место. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.
Россияне проявляют интерес и к зарубежным поездкамв Турцию, Германию и Чехию, однако планируют их на конец лета. Авиабилеты за рубеж все еще составляют менее 5% от общего объема бронирований.
По всем направлениям из топ-10 Туту.ру зафиксировал снижение среднего чека по сравнению с прошлым летом. Средняя цена билета в одну сторону снизиласьна 17%: с 8696 до 7232 рублей. Снижение цен на билеты «туда-обратно» составило 25%: с 15 712 до 11 817 рублей. Причиной этого может быть как падение цен, так и изменение маршрутов, числа пассажиров, типов билетов и акций авиакомпаний.
Катрин Соомре
директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка
«Россияне все чаще предпочитают страховать себя на время путешествия как за рубежом, так и внутри страны. По данным ʺСбербанк страхованиеʺ, в прошлом году около 40% страховых выплат клиентам, которые путешествовали по России, пришлось на компенсацию медицинских расходов. Крупнейшая выплата по этому риску составила 132 тысячи рублей. Причиной более чем трети страховых выплат стали отмены поездок; самая большая выплата составила 252 тысячи рублей. Еще 20% выплат получили клиенты, потерявшие багаж;наибольшая выплата в связи с утерей личных вещей во время путешествия составила почти 40 тысячрублей».
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