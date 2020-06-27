Минеральные воды вошли в топ-5 самых популярных летних направлений

Самыми популярными отечественными направлениямиэтим летом, как и в прошлом году, стали Симферополь (9,6% проданных авиабилетов), Сочи (3,3%) и Анапа (3,1%). На 4-ю строчку впервые поднялисьМинеральные Воды (2,7%), которые год назад занимали лишь 8-е место. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.

Россияне проявляют интерес и к зарубежным поездкамв Турцию, Германию и Чехию, однако планируют их на конец лета. Авиабилеты за рубеж все еще составляют менее 5% от общего объема бронирований.

По всем направлениям из топ-10 Туту.ру зафиксировал снижение среднего чека по сравнению с прошлым летом. Средняя цена билета в одну сторону снизиласьна 17%: с 8696 до 7232 рублей. Снижение цен на билеты «туда-обратно» составило 25%: с 15 712 до 11 817 рублей. Причиной этого может быть как падение цен, так и изменение маршрутов, числа пассажиров, типов билетов и акций авиакомпаний.