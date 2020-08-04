Каждый десятый житель края прошел тестирование на COVID 19

Одной из главных тем повестки заседания координационного совета стала подготовка к новому учебному году.

– Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно – с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок, – отметил Владимир Владимиров.

За счёт краевого бюджета в ставропольские школы организована поставка рециркуляторов для обеззараживания воздуха и приборов для бесконтактной термометрии. Для 70 тысяч педагогов будет организовано обязательное тестирование на коронавирус. К 20 августа все ставропольские школы должны быть готовы к безопасному приёму детей.