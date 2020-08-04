Каждый десятый житель края прошел тестирование на COVID 19

Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Открывая заседание, глава региона отметил, что 2/3 коечного фонда, созданного под приём инфицированных больных, остаётся свободным, тестирование на коронавирус прошли уже почти 300 тысяч человек.
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
Сегодня протестирован каждый десятый житель края. Мы набрали хороший темп и снижать его ни в коем случае нельзя. В этом залог нашей успешной борьбы с инфекцией и перехода к дальнейшему снятию ограничений
Губернатор поручил министерству экономического развития края проработать схему подачи заявлений на бесплатное тестирование через электронные сервисы МФЦ, которым смогут воспользоваться граждане, возвращающиеся из отпусков за пределами края.
Одной из главных тем повестки заседания координационного совета стала подготовка к новому учебному году.
– Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно – с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок, – отметил Владимир Владимиров.
За счёт краевого бюджета в ставропольские школы организована поставка рециркуляторов для обеззараживания воздуха и приборов для бесконтактной термометрии. Для 70 тысяч педагогов будет организовано обязательное тестирование на коронавирус. К 20 августа все ставропольские школы должны быть готовы к безопасному приёму детей.
Также были рассмотрены результаты проверки санитарного состояния 44 розничных рынков во всех городах и районах края, проведённой по поручению главы региона на минувшей неделе. По выявленным нарушениям приняты меры реагирования.
По поручению Губернатора подобная административно-профилактическая работа будет продолжена.
– Чем больше нарушений в процессе торговли – тем больше заболевших людей, а, следовательно, больше сил и средств на их лечение. Формула «легче предотвратить, чем лечить», здесь особенно актуальна, – подвел итог глава края.
Источник: пресс-служба губернатора края
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